مجدي الجلاد: الصحافة المصرية في أزمة مهنية بسبب انخفاض سقف الحرية

كتبت- داليا الظنيني:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن الصحافة المصرية تمر بأزمة حقيقية تتعلق بالمهنية والصناعة، مشددًا على أن الحالة الراهنة للمهنة بعيدة كل البعد عن المستوى المطلوب.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن انخفاض سقف الحرية يُعد أحد أبرز أسباب هذه الأزمة، موضحًا أن القيود المفروضة على الصحفيين، مثل الحاجة إلى تصاريح من وزارة الداخلية لتغطية الأحداث ميدانيًا، تعيق الأداء المهني بشكل كبير.

وأشار الجلاد إلى أن اختيار قيادات صالات التحرير، سواء في القطاع العام أو الخاص، لا يتم بناءً على معايير مهنية، بل غالبًا على أساس الطاعة والولاء لتوجهات معينة أو مزاج رئيس التحرير، مما يؤثر سلبًا على جودة العمل الصحفي.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا أن غياب الأساتذة الحقيقيين في غرف الأخبار يفاقم هذه المشكلة، حيث لم يعد هناك من ينقل الخبرة والمهنية للأجيال الجديدة داخل صالات التحرير.

وشدد الجلاد على أن تراجع صفحات الرأي، التي كانت تتميز في الماضي بأسماء مثل أحمد بهاء الدين وأنيس منصور، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالخوف الذي يسيطر على الكتّاب، مؤكدًا أن كاتب الرأي يحتاج إلى تحرر من هذا الخوف ليتمكن من تقديم محتوى جريء ومؤثر.

وأشار إلى أنه دعا في لقاءات سابقة إلى تحرير الصحفيين من الخوف، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لاستعادة المهنية والتأثير في المشهد الإعلامي، داعيًا إلى إعادة النظر في طريقة إدارة المؤسسات الصحفية لضمان بيئة عمل تدعم الإبداع والاستقلالية.