ننشر أسماء الفائزين بجائزة هيكل للصحافة العربية في نسختها التاسعة

أعلن مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، فوز يوسف عقيل من مصر، وسلمى عبد العزيز من السودان، ويحيى اليعقوبي من فلسطين (قطاع غزة)، بجائزة هيكل للصحافة العربية في نسختها التاسعة عام 2025، عن مجمل الأعمال التي نُشرت لهم على مدار السنة الماضية.

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عربا شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام ٢٠٢٤، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

