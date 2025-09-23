نقيب الأشراف يهنئ السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



هنأ السيد الشريف نقيب الأشراف، الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحكومة وكافة الأشقاء بـ المملكة العربية السعودية، بالعيد الوطني، والذي يوافق الـ 23 من سبتمبر كل عام.



وأشاد نقيب الأشراف، بما يقدمه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من جهود لتعظيم دور المملكة الإقليمي والدولي، وخدمة ضيوف الرحمن ودعم الأشقاء في مختلف الدول العربية والإسلامية.



وشدد على أن الاحتفال بالعيد الوطني هذا العام يأتي في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات "السعودية – المصرية" ذروتها من التعاون والحرص على تقديم الدعم والمؤازرة الكاملة لما يبذله القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة في البلدين العظيمين، مؤكدا أن العلاقات بين شعبي مصر والسعودية قوية وراسخة وحقيقية ومستمرة.



وتوجَّه نقيب الأشراف، بالدعاء للمولى عز وجل بأن يحفظ جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية والإسلامية، وأن ينعم الله علينا جميعاً بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.