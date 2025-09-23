شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا..

مدبولي يشارك بافتتاح الشق رفيع المستوى للجمعية العامة بالأمم المتحدة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود.

حقوق إنسان النواب: الاعترافات الدولية بدولة فلسطين انتصار تاريخي

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين تمثل انتصارًا تاريخيًا وتطورًا نوعيًا على طريق تكريس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

السيسي لرئيس رواندا: نرفض تهجير الفلسطينيين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا.

السيسي: مصر لن تقبل المساس بحقوقها المائية

300 فرصة عمل جديدة بمرتبات مجزية.. التخصصات والتقديم

أعلنت وزارة العمل عن طرح 300 فرصة عمل بالتعاون بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية عمل الجيزة، وذلك في إطار خططها المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

عيادة إسعافات أولية بالأهرامات بشراكة "أوراسكوم" و"كليوباترا" –تفاصيل

أعلنت شركة "أوراسكوم بيراميدز" عن توقيع اتفاق شراكة مع مجموعة مستشفيات "كليوباترا"، إحدى المؤسسات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية بمصر؛ لتشغيل عيادة إسعافات أولية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة.

حالة الطقس.. الأرصاد: فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء على مختلف مناطق الجمهورية.

غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية

تبدأ وزارة التنمية المحلية، العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والمولات، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أبريل.

بعد افتتاح سد النهضة.. لماذا تسعى إثيوبيا لبناء سدود جديدة؟

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أسباب عزم الحكومة الإثيوبية بناء سدود إضافية بمنطقة سد النهضة، وذلك بعد افتتاحه رسميًا.

