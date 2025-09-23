إعلان

عميد "طب القاهرة": مكتبي مفتوح والأهم تواجدي بين طلابي

كتب- عمر صبري:

04:57 م 23/09/2025

كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة

أجرى الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، جولة ميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل قاعات المحاضرات منذ اليوم الأول، يرافقه عدد من قيادات الكلية.

وأكد الدكتور حسام صلاح خلال لقائه بالطلاب أن وجوده بينهم يعكس حرص إدارة الكلية على الاستماع إلى آرائهم ودعمهم بشكل مباشر، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي المقترحات والاستفسارات، لكن الأهم هو تواجده المستمر بين الطلاب.

وأشار إلى أهمية الاستجابة لاستبيانات الرأي التي تُوزع لقياس رضا الطلاب عن الوحدات التعليمية والنظام الأكاديمي، موضحًا أن نتائجها تُعتمد كأساس لاتخاذ القرارات التطويرية. كما أعلن عن تطبيق نظام الاختبارات الفصلية بدلًا من الامتحان النهائي، لتخفيف العبء التراكمي على الطلاب وتحقيق تقييم دوري وعادل.

وتفقد عميد الكلية أيضًا الأنشطة الطلابية، ومنها "المكتب الأخضر" والمبادرات التوعوية ضد الإدمان والمخدرات، حيث أثنى على جهود الطلاب في رفع الوعي. كما حرص على تبادل الأحاديث الأبوية معهم والتقاط الصور التذكارية، بما يعزز البيئة التعليمية الإيجابية من أول يوم دراسي.

طب القاهرة عميد طب القاهرة الدكتور حسام صلاح مراد





