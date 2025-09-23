ترامب يحذِّر الحوامل من الباراسيتامول.. وأبو الغار لـ"مصراوي": ادعاء

علَّق الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة ورائد عمليات "أطفال الأنابيب" في مصر، على تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب للنساء الحوامل من تناول أدوية "باراسيتامول"، بزعم ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بالتوحد.

وقال أبو الغار، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه "لا يوجد ما يثبت ذلك، ولا توجد أبحاث علمية قاطعة تؤكد ما ذكره الرئيس الأمريكي"، مشيرًا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن أدوية، ثم يتبين أن حديثه خاطئ؛ وهو ما حدث سابقًا في فترة كورونا".

وأكد أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة أن "لا يوجد بحث دقيق أو موثوق يدعم هذا الادعاء"، لافتًا إلى أن "الباراسيتامول يُعد من أكثر المسكنات أمانًا خلال الحمل".

ونصح أبو الغار السيدات الحوامل في مصر بعدم الالتفات إلى ما قاله ترامب، قائلًا: "أنصح السيدات الحوامل بعدم الاستماع إلى ما قاله الرئيس الأمريكي، والمتابعة مع طبيبهن المعالج؛ لمعرفة الأدوية اللازمة لهن".

وكان ترامب قال خلال حدث في البيت الأبيض محوره التوحد "لا تتناولنه!"، في إشارة إلى الدواء المسكن للآلام والخافض لحرارة الجسم.

ورجح ترامب أن استخدام دواء تايلينول خلال الحمل قد يُسهم في ارتفاع معدلات التوحد في الولايات المتحدة، وهو ارتباط محتمل يقول خبراء إنهم درسوه؛ لكنه غير مثبت.

وقال إنه لا ينبغي للنساء تناول الأسيتامينوفين، المعروف أيضًا بالاسم التجاري تايلينول "طوال فترة الحمل"، كما أثار مخاوف بشأن اللقاحات.

ووفق تقارير، فإن ارتفاع الحالات يعود أساسًا إلى تعريف جديد للاضطراب يشمل الآن الحالات الخفيفة على شكل "طيف"، بالإضافة إلى تحسين وسائل التشخيص.

ويقولون إنه لا يوجد سبب واحد للاضطراب، وأن هذه التصريحات تتجاهل وتضعف عقودًا من الأبحاث العلمية حول العوامل الوراثية والبيئية التي قد يكون لها دور.