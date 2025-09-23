عيادة إسعافات أولية بالأهرامات بشراكة "أوراسكوم" و"كليوباترا" -تفاصيل

ستانفورد تُدرج 13 عالمًا من "بحوث الصحراء" و"البحوث الزراعية" ضمن أفضل

أعلنت شركة "أوراسكوم بيراميدز" عن توقيع اتفاق شراكة مع مجموعة مستشفيات "كليوباترا"، إحدى المؤسسات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية بمصر؛ لتشغيل عيادة إسعافات أولية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين شركة "أوراسكوم بيراميدز" والمجلس الأعلى للآثار، وضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات السياحية في المواقع الأثرية الكبرى.

ويأتي هذا المشروع كجزء من أحد أكبر المشروعات الوطنية لتطوير تجربة زيارة الأهرامات، الأثر الأهم في العالم، والأعجوبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة.

ويعكس هذا المشروع التزام الدولة والقطاع الخاص بتحسين الخدمات المقدمة للزوار، والارتقاء بمستوى السلامة والرعاية في أحد أبرز معالم مصر التاريخية والسياحية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خارطة السياحة العالمية.

وستقدم العيادة خدمات طبية خارجية مجانية للزوار داخل منطقة الزيارة، من خلال فريق طبي مؤهل تابع لمجموعة مستشفيات "كليوباترا"، على مدار ساعات العمل اليومية للمنطقة، وبما يتماشى مع أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

وقال المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم بيراميدز": نحن لا نسعى فقط لتطوير البنية التحتية والخدمات الترفيهية في هضبة الأهرامات؛ بل نحرص أيضًا على صحة وسلامة الزوار.

وأضاف جزارين: شراكتنا مع مجموعة مستشفيات كليوباترا تعكس إيماننا بأهمية التكامل بين السياحة والخدمات الصحية الراقية؛ لتقديم تجربة إنسانية وحضارية تليق بتاريخ مصر العريق.

وقال الدكتور أحمد عز الدين، المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا: نفخر بالتعاون مع "أوراسكوم بيراميدز" في هذا المشروع الذي يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية في أحد أهم المعالم السياحية في العالم؛ خصوصًا أن الوجود في منطقة الأهرامات يمثل امتدادًا لرسالتنا في توفير خدمات طبية عالية الجودة لكل مَن يحتاج إليها، في أي مكان.

شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية

شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية هي شركة مساهمة مصرية، تابعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وتعمل في مجال تطوير وإدارة وتشغيل المشروعات السياحية والترفيهية. وتقوم حاليًّا بتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، بموجب عقد انتفاع مع المجلس الأعلى للآثار لمدة خمسة عشر عامًا.

