كتب- محمد سامي:

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السفير العالمية، إدراج 13 عالمًا مصريًا ضمن قائمتها المرموقة التي تضم أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا حول العالم. بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الزراعة.

وشمل التصنيف أربعة علماء من مركز بحوث الصحراء، وتسعة باحثين من مركز البحوث الزراعية، الأمر الذي يعكس مكانة مصر العلمية ودورها المتنامي في دعم البحث العلمي التطبيقي.



إدراج علماء مركز بحوث الصحراء



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن التصنيف الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السفير العالمية، قد تضمن أربعة علماء من مركز بحوث الصحراء، هم: الدكتور محمد السيد عبد الفتاح والدكتورة يسرا حافظ قطب والدكتورة هبة عيسوي (قسم الهيدروجيوكيمياء) والدكتور أحمد أبو شادي (قسم كيمياء وطبيعة الأراضي – شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية)



وتقدم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة للباحثين الأربعة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يبرهن على أن الاستثمار في البحث العلمي والعلماء المصريين هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن. وأضاف أن تقدير الباحثين الأربعة من قبل جهة عالمية مرموقة مثل جامعة ستانفورد يعكس جودة البحث العلمي وجهود مركز بحوث الصحراء، ويؤكد مكانة مصر في البحث العلمي الزراعي.



من جانبه، أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذا التكريم يعد شهادة على التميز والجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق العمل بالمركز، موضحًا أن الإنجاز ليس مجرد عمل فردي، بل ثمرة لبيئة بحثية جماعية وداعمة داخل المركز.



إدراج باحثي مركز البحوث الزراعية



كما تقدم وزير الزراعة بخالص التهنئة والتقدير لتسعة باحثين من مركز البحوث الزراعية، والذين ضمهم التصنيف السنوي لجامعة ستانفورد، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود البحثية المتميزة لعلماء مصر، خاصة في قطاع الزراعة الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.



وأشار الوزير إلى أن اختيار هؤلاء الباحثين جاء وفق معايير دقيقة، شملت عدد الاستشهادات البحثية، ومؤشر h-index، وجودة الأبحاث المنشورة في المجلات الدولية المرموقة، وهو ما يؤكد المكانة العلمية المتقدمة التي يتمتعون بها. وأضاف أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان استمرار هذا التميز بما يخدم استراتيجية الدولة في تحقيق نهضة شاملة بالقطاع الزراعي.



من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن قائمة ستانفورد شملت الباحثين: الدكتور محسن عبد التواب والدكتور محمد نبيل منير (المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية) والدكتور محمد السيد عيد والدكتور شعبان عبد الرحيم (معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة) والدكتور كامل أحمد عبد السلام (معهد بحوث أمراض النباتات) والدكتور إيهاب إبراهيم (معهد بحوث البساتين) والدكتور أحمد شريف (معهد بحوث الصحة الحيوانية) والدكتور فرج ملهط (المعمل المركزي للمبيدات) والدكتور أحمد عبد القادر عون (المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف)



وأكد عبدالعظيم أن هذا الإنجاز يعكس تميز مراكز البحوث المصرية وما تحققه من نتائج مؤثرة على الساحة العلمية الدولية.