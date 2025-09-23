مجلس نقابة الإعلاميين يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة

ظهر الناشط علاء عبد الفتاح، داخل منزله بعد الإفراج عنه مع عائلته وأصدقائه، وذلك عقب قرار العفو الرئاسي الصادر بحقه ضمن قائمة شملت عددًا من الصادر بحقهم أحكام نهائية.

كما ظهر في الصور الناشط السياسي علاء عبد الفتاح مع والدته ليلى سويف.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العفو عن باقي المدة لبعض المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية.

يأتي ذلك استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إذ شملت الأسماء كلا من: "سعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبدالسميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد، وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق".