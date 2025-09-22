أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن التحرك المصري لاستقبال الطفل الفلسطيني وعائلته هو تصرف متأصل في سياسة الدولة وليس حدثاً طارئاً، مشيراً إلى أن مصر تبنّت القضية الفلسطينية منذ بدايات الهجرات اليهودية إلى فلسطين ومروراً بثورة 1936.

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "منتصف النهار" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التضحيات المصرية في سبيل القضية الفلسطينية كانت شاملة، موضحًا أنها شملت "الأرواح والأموال والأوضاع الاقتصادية" عبر محطات تاريخية عديدة، وذلك انطلاقاً من حرص مصر على أمنها القومي ودفاعها عن الحق الفلسطيني.

وتابع رئيس التحرير أن استقبال الطفلين يمثل حلقة في سلسلة متصلة من الاهتمام المصري الثابت بالشعب الفلسطيني، قائلاً: "إذا كانت مصر تقف بجانب الفلسطينيين وضد التهجير وما تفعله إسرائيل، فإنه من المنطقي أن تقدم مثل هذه اللفتات الإنسانية".

وأوضح أن المشهد الإنساني للطفلين يسلط الضوء على وحشية العدوان الإسرائيلي الذي "يتباهى بقتل الأطفال"، مستشهدًا بتصريحات مسؤولين إسرائيليين ينفون وجود أبرياء في غزة ويعتبرون الرضيع "مشروع قاتل".

وأكد أن التحرك المصري يأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى نجدة الشعب الفلسطيني وتثبيته في أرضه، مشدداً على أن الهدف هو إفشال مخططات التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية.