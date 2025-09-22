إعلان

غدًا.. بدء إجراءات استخراج كارنيهات نواب الشيوخ الجدد

11:33 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

مجلس الشيوخ

background

كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس الشيوخ، غدًا الثلاثاء، لاستقبال الأعضاء المنتخبين في الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، وذلك للانتهاء من إجراءات العضوية وتسليم بطاقات العضوية الرسمية.

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس أن عملية الاستقبال ستجري على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 سبتمبر الجاري، بمقر المجلس بشارع القصر العيني، حيث خُصص اليوم الأول لاستقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي).

أما يوم الأربعاء 24 سبتمبر، فسيشهد استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

ويأتي ذلك في إطار استعدادات المجلس لانطلاق أعماله في الفصل التشريعي الجديد.

مجلس الشيوخ استخراج كارنيهات نواب الشيوخ الفصل التشريعي الثاني
