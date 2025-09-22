كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 17,201 خدمة طبية في عيادات طب نفس المسنين التابعة للإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عبر شبكة تضم 24 مستشفى ومركزًا للصحة النفسية موزعة على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض ألزهايمر، الموافق 21 سبتمبر من كل عام.

وفي هذا الإطار، نظمت الإدارة المركزية للصحة النفسية فعاليات توعوية علمية في مستشفيات حلوان، العباسية، طنطا، الدميرة، ومركز عباس حلمي، لتعزيز الوعي بالمرض وسبل الوقاية منه.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة كبار السن، تقديرًا لقيمتهم الإنسانية والمجتمعية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في توفير خدمات طبية شاملة تلبي احتياجاتهم، ضمن استراتيجية لتحسين جودة الحياة ورعاية صحية مستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية، أن الفعاليات التوعوية ركزت على أهمية الوقاية من ألزهايمر، ودور مقدمي الرعاية، واستعراض أحدث الأساليب العلاجية.

وأشار إلى تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل 57 من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأطقم التمريض، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لكبار السن.

وأنارت الوزارة 24 مستشفى ومركزًا للصحة النفسية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض ألزهايمر، تأكيدًا على التزامها بدعم هذه الفئة.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح والحرارة 33 درجة

النواب يعود للانعقاد في الأول من أكتوبر لمناقشة الإجراءات الجنائية