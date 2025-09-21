أمين "البحوث الإسلامية": الانتساب للرسول فخر ومسؤولية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور محمد الجندي، أمين مجمع البحوث الإسلامية، إن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عن النور الذي عم كوكبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نور الله إلى البشرية، الذي هداها إلى طريق الهداية.

وأوضح أن من حرّم نور الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حرّم الهداية، مبينا أن الاحتفال بالمولد النبوي هو احتفاء عام شهد له الكون كله بكل مكوناته، كما شهد له الأنبياء جميعًا بنبوته حتى أن بني إسرائيل كانوا يتوسلون إلى الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل مولده، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بذاته بميلاده الشريف، حيث كان يصوم يوم الإثنين ويقول: "ذلك يوم ولدت فيه".

وأوضح خلال احتفالية نقابة الأشراف بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الأحد، أن الأرواح إذا ذاقت حب رسول الله وأخلصت له وصلت إلى مراتب عليا، لأن القرب من الرسول هو عين القرب من المولى سبحانه وتعالى،كما أن العلماء الأجلاء قالوا إن رؤية النبي في المنام هي رؤية حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: "من رآني في المنام فقد رآني حقًا، فإن الشيطان لا يتمثل بي"، وهو حديث متفق عليه.

وأكد أمين مجمع البحوث الإسلامية ضرورة أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الحلم والرحمة وإسقاط الأنا، التي غيرت مسيرة الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدّم أمته على نفسه عندما قال: "أمتي أمتي"، وضرب مثالًا على ذلك بـغزوة الخندق، عندما اشتد به الجوع، فآثر الناس على نفسه، وذهب ومعه ما يزيد عن 800 رجل إلى طعام جابر بن عبد الله، الذي كان يكفي لشخص واحد، لكن ببركة النبي أكل الجميع وشبعوا.

وفي ختام كلمته وجه أمين البحوث الإسلامية رسالة إلى السادة الأشراف، مؤكدًا أن نسبهم الشريف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد فخر، بل هو تكليف ومسؤولية، مشددا على ضرورة أن يحافظوا على هذا الشرف بتجسيد أخلاق النبي وقيمه، وأن يكونوا قدوة حسنة في أقوالهم وأفعالهم.





