خدمات صحية وفحوصات طبية مجانية للجمهور بمعرض مصر الدولي للصحة 2025

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من المسؤولين وممثلي الهيئات الصحية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية، بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة EgyHealth 2025 والذي أقيم بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وشاركت مستشفى الزهراء التخصصي بالمؤتمر، والذي أقيم بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وشهد جناح المستشفى العديد من الأنشطة التوعوية والخدمية المقدمة للجمهور وزائري المؤتمر والتي لاقت إقبالا كثيفا من الزائرين.

وقدمت المستشفى نموذج لتوعية المواطنين بحقوق المريض خلال التعامل مع المستشفيات إضافة إلى أهم الإرشادات اللازم اتباعها خلال زيارة المرضى بالمستشفيات لتجنب مخاطر العدوى وحماية المرضى، كما قدمت مستشفى الزهراء التخصصي خلال جناحها بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة EgyHealth 2025 الكشوفات الطبية المجانية للزائرين وتقديم العلاج المجاني وإجراء فحوصات من خلال جهاز "أن بودي" الذي يقوم بقياس نسبة الدهون والماء والعضلات في الجسم بطريقة مفصلة وحساب النسب المثالية وفقا للوزن والطول والعمر.

كما أعلنت المستشفى أنه وبمناسبة المشاركة في المؤتمر وبالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تقرر تقديم خدمة الكشف المجاني على الأطفال بجميع التخصصات داخل المستشفى ولمدة أسبوع، وذلك دعما للأسر للاطمئنان على أولادهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وخلال فعاليات المؤتمر، قدمت الدكتورة نيفين حسين مستشار، استشاري الباطنة وطب الأسرة وأستاذ إدارة المستشفيات والجودة في الأكاديمية البحرية والـ EA center بالجامعة الأمريكية، محاضرة علمية تحت عنوان "الرعاية الصحية بين الجودة ومعايير التركيز على المريض» وشهدت المحاضرة حضورا مكثفا من الأطباء والباحثين بمجالات الرعاية الصحية.

من جانبه صرح الدكتور قرني عبدالستار، أن المشاركة بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة EgyHealth 2025 لها العديد من المكاسب على رأسها الاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في عالم الرعاية الصحية والخدمات الطبية بمختلف قطاعاتها.