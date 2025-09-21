إعلان

وزير الصحة يزور مصنع Runyes بالصين لبحث توطين صناعة معدات طب الأسنان

09:12 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    وزير الصحة يزور مصنع Runyes بالصين لبحث توطين صناعة معدات طب الأسنان (4)
  • عرض 7 صورة
    وزير الصحة يزور مصنع Runyes بالصين لبحث توطين صناعة معدات طب الأسنان (3)
  • عرض 7 صورة
    وزير الصحة يزور مصنع Runyes بالصين لبحث توطين صناعة معدات طب الأسنان (2)
  • عرض 7 صورة
    وزير الصحة يزور مصنع Runyes بالصين لبحث توطين صناعة معدات طب الأسنان (5)
  • عرض 7 صورة
    وزير الصحة يزور مصنع Runyes بالصين لبحث توطين صناعة معدات طب الأسنان (6)
  • عرض 7 صورة
    وزير الصحة يزور مصنع Runyes بالصين لبحث توطين صناعة معدات طب الأسنان (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ش أ):

قام الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بزيارة ميدانية لمصنع شركة "Runyes" للصناعات الطبية في مدينة نينغبو الصينية، في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الصناعات الطبية.

جاءت الزيارة على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر "هواوي كونكت 2025"، الذي أُقيم بمركز شنغهاي العالمي للمعارض خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة شركة Runyes للصناعات الطبية مدينة نينغبو الصينية الصناعات الطبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة