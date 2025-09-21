وزير الصحة يزور مصنع Runyes بالصين لبحث توطين صناعة معدات طب الأسنان
09:12 م الأحد 21 سبتمبر 2025
(أ ش أ):
قام الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بزيارة ميدانية لمصنع شركة "Runyes" للصناعات الطبية في مدينة نينغبو الصينية، في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الصناعات الطبية.
جاءت الزيارة على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر "هواوي كونكت 2025"، الذي أُقيم بمركز شنغهاي العالمي للمعارض خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.
