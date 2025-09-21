كتب- حسن مرسي:

أكد النائب البرلماني إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6"، أن الهدف من هذه الخطوة هو "المزيد من الضمانات وحقوق المتهم" أمام جهات التحقيق والمحاكم.

وقال رمزي إن أبرز النقاط التي سيتم إعادة النظر فيها تتعلق بضمان حقوق المتهم، وحرمة المسكن، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، إلى جانب إتاحة الوقت للوزارات المعنية للعمل على تطبيق نماذج جديدة مثل المحاكمة والتحقيق عن بعد، ونظم الإعلانات الجديدة عبر الوسائل الإلكترونية.

وأشار النائب البرلماني إيهاب رمزي، إلى أن الرئيس رأى أن النصوص الواردة في القانون الحالي غير كافية لتحقيق الضمانات المطلوبة للمتهم، كما أن بدائل الحبس الاحتياطي غير كافية، وشدد على ضرورة التوسع فيها.

وتابع أن تطبيق النماذج الجديدة مثل المحاكمات الإلكترونية والإعلانات عبر الإيميل أو الهاتف يحتاج إلى وقت وجهد من قبل وزارات العدل، والداخلية، والاتصالات.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان وحماية حقوق الأفراد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من إعادة النظر في القانون هو تحقيق المزيد من الضمانات للمتهمين، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي.