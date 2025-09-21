17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد

تعاون بين البيئة والسياحة لإعلان المتحف الكبير كـ"متحف محايد كربونيًا"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

حرص ولى عهد مصر الأمير محمد علي أحمد فؤاد وابنائه فؤاد وفرح، على تناول الكشري من محل أبو طارق في منطقة وسط البلد.

وقام ولي العهد الأمير محمد بتجهيز طبق الكشري الخاص به من داخل المحل وسط فرحة العاملين.