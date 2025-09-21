إعلان

17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد

06:29 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (7)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (16)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (17)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (4)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (15)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (11)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (12)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (13)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (14)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (9)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (8)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (3)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (6)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (5)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (1)
  • عرض 17 صورة
    17 صورة لزيارة أحفاد الملك فؤاد وولي العهد محل كشري بوسط البلد (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

حرص ولى عهد مصر الأمير محمد علي أحمد فؤاد وابنائه فؤاد وفرح، على تناول الكشري من محل أبو طارق في منطقة وسط البلد.

وقام ولي العهد الأمير محمد بتجهيز طبق الكشري الخاص به من داخل المحل وسط فرحة العاملين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكشري مطعم أبو طارق الأمير محمد علي أحمد فؤاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة