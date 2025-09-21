إعلان

خطة شاملة لتطوير الصحة المدرسية من خلال الاكتشاف المبكر للأمراض

06:11 م الأحد 21 سبتمبر 2025

الدكتور حسام عبدالغفار

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قد أطلقت خطتها السنوية لتطوير الصحة المدرسية، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم ومؤسسة الأزهر الشريف.

وأشار عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إلى أن الهدف الرئيسي من الخطة هو توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، مع التركيز على المفهوم الشامل للصحة كما تعرفه منظمة الصحة العالمية، والذي لا يقتصر على غياب المرض، بل يشمل أيضًا حالة من "الكمال البدني والنفسي والاجتماعي".

وقال عبد لغفار إن الخطة تشمل محاور أساسية، أبرزها الوقاية من الأمراض، من خلال تحديث الإرشادات والدليل الوقائي لمواجهة انتقال الأمراض في التجمعات المدرسية.

وأضاف أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التوعية الموجهة للطلاب والعاملين في المجال، من معلمين وأخصائيين، لضمان رفع الوعي الصحي لديهم.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن الخطة لا تقتصر على الوقاية فحسب، بل تتضمن أيضًا محورًا مهمًا يتمثل في الاكتشاف المبكر للأمراض من خلال ملاحظة الأعراض التي قد تظهر على الطلاب، مما يساهم في سرعة التعامل مع أي حالة مرضية ومنع انتشارها.

وأكد على الاهتمام الكبير بتعزيز الحياة الصحية داخل المدارس، من خلال تشجيع الطلاب على اتباع أنماط غذائية سليمة، والاهتمام بممارسة النشاط البدني والعادات الصحية اليومية، بدءًا من وجبة الإفطار وحتى الوجبات المدرسية الأخرى.

الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة تطوير الصحة المدرسية الأزهر الشريف التربية والتعليم منظمة الصحة العالمية
