التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة وظائف مياه الشرب والصرف الصحي

05:45 م الأحد 21 سبتمبر 2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 36 وظيفة بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الجهاز أن النتيجة أصبحت متاحة الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية (jobs.caoa.gov.eg، حيث يمكن للمتقدمين الاستعلام باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

كما أشار الجهاز إلى إتاحة باب التظلمات على النتيجة اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين، من خلال البوابة ذاتها، باستخدام نفس بيانات التسجيل.

التنظيم والإدارة مياه الشرب حاتم نبيل
