وزير الكهرباء يبحث مع «الكازار الإماراتية» تسريع تنفيذ مشروع رياح 2000 ميجاوات

02:37 م الأحد 21 سبتمبر 2025

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع مسئولي شركة «الكازار» الإماراتية للطاقة، لبحث سبل تعزيز التعاون ومتابعة تنفيذ مشروع طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات، مع التأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة.

ناقش الاجتماع تعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المتجددة، ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات، مع التأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني والإسراع في الخطوات التنفيذية وربط المشروع بالشبكة الكهربائية الموحدة. كما تم استعراض تشغيل أجهزة قياس سرعات الرياح، ودراسات التقييم البيئي والاجتماعي، ورصد التنوع البيولوجي، والانتهاء من تصميمات الربط بالشبكة تمهيدًا للتنفيذ الفعلي.

وأكد الدكتور عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل وفق رؤية الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية. وأضاف أن الوزارة تمضي قدمًا نحو دعم وتقوية الشبكة الكهربائية لزيادة قدرتها على استيعاب قدرات متجددة جديدة، وضمان استقرار واستمرارية التيار.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى 60% في عام 2040، في ضوء التطورات التكنولوجية العالمية بمجال الطاقة النظيفة وتخزينها. كما شدد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وتكنولوجياته الحديثة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الشركات الإماراتية، وعلى رأسها "الكازار".

الدكتور محمود عصمت الكازار الإماراتية وزير الكهرباء
