كتب- نشأت علي:

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزيري التربية والتعليم والتنمية المحلية، بشأن انتشار الإشغالات والتكدس الناتج عن الباعة الجائلين أمام المدارس، إلى جانب تدهور ملف النظافة بمحيط المؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال النائب في سؤاله: «كيف يدرس الطالب وهو محاصر بالضوضاء والفوضى والباعة أمام باب المدرسة؟ وأين خطط المحافظين وقيادات المحليات لإزالة الإشغالات التي تحوّل مداخل المدارس إلى أسواق عشوائية؟ وهل يُعقل أن يبدأ العام الدراسي والقمامة تحاصر المؤسسات التعليمية من كل اتجاه؟»

وأشار "شمس الدين" إلى أن الوضع الحالي يتطلب تنسيقًا عاجلاً بين وزارتي التعليم والتنمية المحلية لضمان بيئة نظيفة وآمنة للطلاب، مؤكدًا أن أمن وسلامة الطالب تبدأ من بوابة المدرسة.

واقترح النائب تنفيذ حملات أسبوعية مشتركة بين المحليات والشرطة لإزالة الإشغالات بشكل مستمر لا موسمي، إلى جانب تخصيص نقاط ثابتة للباعة بعيدًا عن أسوار المدارس مع توفير بدائل حضارية لهم.

كما طالب بإطلاق مبادرة تحت شعار: "مدرسة نظيفة بلا إشغالات"، تحت إشراف وزارتي التعليم والتنمية المحلية، وبمشاركة المجتمع المدني، على أن تتضمن تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى أولياء الأمور والمدرسين، مع تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء لمتابعة الأوضاع ورفع تقارير دورية للوزارة.

وأكد النائب أن الاستمرار في تجاهل هذه الأزمة يهدد المنظومة التعليمية ويهدر حق الطلاب في بيئة صحية وتعليمية آمنة.