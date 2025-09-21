مصدر لمصراوي: 730 مليون جنيه تكلفة تطوير 41 مجزرًا بالمرحلة الأولى

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل خطة الوزارة لتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، ومستوى التقدم المحقق.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن عدد المجازر الحكومية يبلغ 464 مجزرًا قد تم تقسيمها على 4 مراحل للتطوير.

وأضاف المصدر، أن المرحلة الأولى تشمل 42 مجزرًا تم العمل بها بالإضافة لمجزر حدودي لوجستي بدمياط وتم تسليمه.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الانتهاء من تسليم 14 مجزرًا متطورًا منها، وجار الانتهاء من الباقي.

وأوضح المصدر، أن تكلفة تطوير 41 مجزرًا تبلغ 730 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة تطوير مجزر دمياط وحده 500 مليون جنيه، وذلك لأنه عبارة عن مشروع تطوير متكامل يضم بداخله عدة مشروعات أخرى.

اقرأ أيضًا:

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"

أسامة الدليل: كامب ديفيد "هدنة" وليست سلامًا.. وصفقة الغاز لا تعني التطبيع

نشاط للرياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة