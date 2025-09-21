صورة.. رصد الكويكب 2025 FA22 باستخدام تلسكوب القطامية الفلكي

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، نجاح فريق الأرصاد المكون من الدكتور أحمد شكري، الأستاذ المساعد بقسم الفلك، والأستاذ رؤوف حسن، الباحث المساعد بقسم الفلك في رصد الكويكب 2025 FA22 باستخدام تلسكوب القطامية الفلكي بمرآته التي يبلغ قطرها 1.8 مترًا، وقد تم اكتشاف الكويكب 2025 FA22 في مارس 2025 بواسطة تلسكوب 2 Pan-STARRS.

وقال "رابح"، في بيان صادر عن المعهد اليوم، إن الكويكب الذي تم رصده يتميز بحجمه الكبير الذي يتراوح بين 130 و290 مترًا، أي بحجم ناطحة سحاب ضخمة، ويتحرك الكويكب بسرعة تصل إلى 38,600 كم/ ساعة، وقد مرّ بالقرب من الأرض في 18 سبتمبر 2025 على مسافة تقدر بحوالي 000.835 كم، أي أكثر من ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وقد قام فريق الارصاد برصد الكويكب وتصويره باستخدام تلسكوب القطامية ليلة 18 سبتمبر في الساعة 3:30 قبيل الفجر.

وتعد هذه الأرصاد جزءًا من الأرصاد العلمية الخاصة بمشروع رصد الأجرام السماوية القريبة من الأرض والذي يرأسه الدكتور أحمد مجدي، الأستاذ المساعد بقسم بحوث الشمس وعلوم الفضاء، والذي يضم مجموعة من الأساتذة والباحثين من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والذي يتم تمويله من خلال أكاديمية العلوم والتكنولوجيا.

يأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المستمرة للمعهد في مراقبة الأجرام السماوية، خاصة الكويكبات والمذنبات، لضمان فهم أفضل لحركتها وتأثيراتها المحتملة.

كما يساهم في تعزيز مكانة مصر في مجالي علوم الفضاء والفلك على الصعيدين الوطني والدولي.

