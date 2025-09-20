كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، حقيقة ما تردد بشأن تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.

وقالت الهيئة في بيان ردًا على ما تردد عبر بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، أن القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا.

وعلى صعيد آخر تعاود مصر تأكيد رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.