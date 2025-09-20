مظهر شاهين: عادل إمام "أسطورة" وأتمنى أن أخطب في مسجده الجديد

كتبت- داليا الظنيني:

قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن الفنان عادل إمام يمثل "أسطورة حقيقية" في الوسط الفني، معربًا عن أمله في أن يكون صاحب أول خطبة في المسجد الذي ينوي الفنان الكبير بناؤه.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر": "أنا بحب عادل إمام، وهو واحشنا، وتاريخه عظيم ومصر كلها بتحبه"، مشيرًا إلى أن بناء الفنان عادل إمام لمسجد هو عمل خيري يستحق التقدير.

وتابع قائلًا: "ربنا يتقبل منه، وأتمنى أن أكون أنا أول من يخطب في هذا الجامع الجديد إن شاء الله"، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس روح العطاء والإيمان التي يتمتع بها الفنان الكبير.