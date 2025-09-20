كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت وزارة الطيران المدني، في بيان إنه في ضوء ما شهدته بعض المطارات الأوروبية صباح اليوم السبت من هجوم سيبراني أدى إلى تعطل مؤقت في أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتأثر جزئي في حركة الإقلاع من تلك المطارات، فأن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، وأن الموقف يُتابع أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت الوزارة وفقا للبيان، أنه نتج عن هذا العطل تأخيرات في وصول بعض الرحلات المحدودة القادمة من المطارات الأوروبية المتأثرة إلى مطار القاهرة الدولي، وقد شملت مطارات هيثرو ولوتن ووبروكسل وبرلين، إضافة إلى تأخيرات لبعض رحلات شركات الطيران الأجنبية القادمة إلى مطاري الغردقة وسفنكس.

وأصدر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني توجيهاته باتخاذ كافة التدابير الاحترازية ورفع درجة الجاهزية التشغيلية بجميع المطارات المصرية، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمان والجاهزية الفنية والتشغيلية، لضمان انتظام حركة الطيران وعدم تأثرها بأي تداعيات محتملة.

وأهابت وزارة الطيران المدني، بجميع الركاب المسافرين على شركات الطيران الأجنبية مراجعة مواعيد رحلاتهم للتأكد من التوقيتات المحدثة، وتؤكد الوزارة أنها تتابع مجريات الموقف بشكل مستمر لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.