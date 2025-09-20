وزير الكهرباء يتفقد غرفة عمليات المراقبة ومتابعة العمل بالقناة للتوزيع

كتب- محمد صلاح

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد ظهر السبت شركة القناة لتوزيع الكهرباء عقب المشاركة لافتتاح عددًا من المشروعات في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وتفقد خلالها غرفة عمليات المراقبة ومتابعة العمل، ومركز خدمات عملاء الشيخ زايد، ومركز البيانات التبادلي، ومركز خدمة المستثمرين، ومركز الطباعة والإصدار.

استمع وزير الكهرباء، إلى عرض توضيحي قدمه المهندس سامي أبو وردة رئيس الشركة، حول خطة العمل لتأمين التغذية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فى نطاق عمل الشركة، سيما محافظتي شمال وجنوب سيناء، وكذلك توفير الكهرباء اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية والعمرانية شرق القناة، وكذلك أهمية غرفة عمليات المراقبة ومتابعة عمل جميع القطاعات والهندسات والإدارات التابعة في جميع المحافظات التي تدخل في نطاق عمل الشركة، وشمل العرض آلية عمل مركز البيانات التبادلي والمتصل بمركزي بيانات شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذي يعمل كاحتياطي لمركز البيانات الرئيسي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حالة الطوارئ، ومركز خدمة المستثمرين كأول مركز متخصص من نوعه في وزارة الكهرباء وتم إنشاؤه مطابقا للهوية البصرية الموحدة، ويعمل من خلال عمالة مدربة وذات كفاءة عالية ومجهزة للتعامل والرد علي كافة الاستفسارات وتنفيذ المهام المطلوبة طبقا للوائح المنظمة، وكذلك مركز الطباعة والإصدار الذي يضم أحدث ماكينات الطباعة وفقا لأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية، ويقوم بالوفاء بكافة متطلبات شركة القناة من المطبوعات، والوفاء بكافة احتياجات الشركات والهيئات التابعة للوزارة وتوفير التأمين الكامل لكافة البيانات.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرا إلى استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحا المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، في إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة، موضحا مشروعات تحسين كفاءة الطاقة التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام للمواطنين، وكذلك الإجراءات التي تتم للتيسير على طالبي الخدمة والتوسع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد المنظمة لذلك.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى المشروعات التي يجرى تنفيذها في اطار خطة الدولة للتنمية الزراعية والعمرانية والصناعية في سيناء، مؤكدًا أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذي تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، موضحًا الحرص الدائم على المتابعة الدائمة لتحسين معدلات الأداء والاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.