وكيل "البيطريين": التهاون مع عضة الحيوانات قد يؤدي إلى الوفاة

كتبت- داليا الظنيني:

حذّر الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، من خطورة التهاون في التعامل مع أي عضة أو خربشة من الحيوانات، مؤكدًا أن الإصابة بفيروس السعار قد تكون مميتة إذا لم تُتخذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب.

وأوضح حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد، أن التطعيم ضد السعار يتم وفق جدول محدد بأربع جرعات.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى لإنقاذ الحياة تبدأ بغسل مكان الإصابة جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى.

وفي تعليقه على وفاة الطفلة "جوري" بسبب السعار، قال حمدي إن هذه الحادثة تمثل جرس إنذار قويًا للأسر بضرورة التعامل الجاد مع مثل هذه الحالات، مضيفًا أن حتى خربشة بسيطة أو ملامسة لعاب الحيوان لجرح مفتوح قد تنقل الفيروس.

وشدد على أن أعراض السعار لا تظهر إلا في مراحله الأخيرة، وعندها يكون التدخل الطبي غير فعّال، وأن الحيوانات الأليفة قد تشكل خطرًا إذا لم تحصل على تطعيماتها الدورية.

وأكد الدكتور محمود حمدي أن النقابة لا تؤيد إبادة الكلاب الضالة، بل تدعم استراتيجيات الرعاية والتعقيم كحلول فعّالة للحد من تكاثرها، مع ضمان حماية الإنسان والحيوان.