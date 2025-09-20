بعد إصابة إمام عاشور به .. ما هو فيروس A وطرق انتقاله؟

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن إصابة اللاعب إمام عاشور بفيروس "A" تعني أنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.

وأوضح الخياط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6"، أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق الأكل أو المياه الملوثة، وأن فترة حضانته تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع.

وأضاف الخياط أن فيروس "A" يصيب الأطفال عادةً ويكون تأثيره خفيفًا، لكنه يهاجم الكبار بشدة، مشيرًا إلى أن أعراضه تشمل الحمى والقيء الشديد وفقدان الشهية والإرهاق، بالإضافة إلى ظهور الصفراء ولون البول الغامق.

ونصح الخياط اللاعب إمام عاشور بضرورة الراحة التامة وتناول الأدوية التي تعالج الأعراض، مؤكدًا أن الأعراض تختفي تمامًا وينتهي الفيروس في غضون شهر.

وقال إن اللاعب يحتاج إلى شهر كامل من الراحة والتعافي قبل أن يتمكن من العودة للملاعب، مؤكدًا أن المباراة التي ستُقام يوم 26 الجاري ستكون في وقت مبكر جدًا لعودة اللاعب، وأن مشاركته في هذه الحالة ستكون خطأً صحيًا كبيرًا.

وأوضح الدكتور هشام الخياط أن فيروس "A" معدي للغاية، وينتقل عن طريق سوائل الجسم مثل القيء والبراز، ناصحًا بضرورة عزل أدوات الطعام الخاصة بالمريض، واستخدام المطهرات في دورات المياه لمنع انتقال العدوى.