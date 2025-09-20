إعلان

انتصار السيسي ترحب بقرينة رئيس سنغافورة فى بلدها الثانى مصر- (صور)

06:25 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب- عمرو صالح:

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن ترحيبها بالسيدة الجليلة "جين يوميكو أتوغي" حرم رئيس سنغافورة، في بلدها الثاني مصر، مؤكدة أن زيارتها الكريمة تعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.

وقالت السيدة انتصار السيسي، فى منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يسعدني أن أرحب بالسيدة الجليلة جين يوميكو أتوغي، حرم فخامة رئيس سنغافورة، في بلدها الثاني مصر..إن زيارتها الكريمة تعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في تمكين المرأة والشباب، ودعم المبادرات الاجتماعية والتنموية..أؤكد اعتزازي بهذا اللقاء، وتقديري لما تبذله سنغافورة من جهود رائدة في مجالات التنمية البشرية والابتكار".

انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية حرم رئيس سنغافورة سنغافورة
