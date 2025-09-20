(أ ش أ):

أعلنت مصر للطيران انتظام رحلاتها إلى المدن الأوربية وعدم إلغاء أي من رحلاتها المجدولة.

وقالت الشركة في بيان لها إنه في ضوء تعرض عدد من المطارات الأوروبية لهجوم سيبراني أثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل تلك المطارات، تعلن شركة مصر للطيران أن جميع رحلاتها تسير بانتظام حتى الآن ولم يتم إلغاء أي من رحلاتها، كما تؤكد حرصها الكامل على استمرار انسيابية حركة التشغيل لتفادي أي تأثيرات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة.

وأكدت مصر للطيران أن سلامة المسافرين وأمانهم في مقدمة أولوياتها.

وتتابع مصر للطيران الموقف أولا بأول للوقوف على أخر المستجدات.

وفى حالة وجود أي استفسار يرجى من عملاء مصر للطيران الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.