عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السنغافوري وقرينته إلى مصر.

ورحب الرئيس السيسي، بالرئيس "ثارمان"، مؤكدًا أنه زيارته تمثل خطوة جديدة للأمام على طريق العلاقات الدبلوماسية التي توشك على إتمام عامها الـ60 في خلال أشهر قليلة، وهي العلاقات التي أثبتت عبر هذا التاريخ أنها علاقات قوية ومتميزة يحدوها الاحترام المتبادل والتفاهم والتوافق حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الرئيس، إن مصر لتعتز بأنها كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال سنغافورة عام 1965 بل وكانت أول دولة عربية وإفريقية تقوم بذلك وتُرسي مع سنغافورة أسس علاقات صداقة وتفاهم راسخة وممتدة حتى اليوم، ونتطلع إلى تعزيزها في المستقبل.

وفي هذا السياق؛ أضاف الرئيس السيسي: "ناقشت اليوم مع الرئيس "ثارمان" مستقبل العلاقات الثنائية بين مصر وسنغافورة، وكيفية دفعها إلى آفاق أرحب، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والثقافية، وفي مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات، وكذلك فيما يتعلق بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وتابع: وقد تطرقنا في لقائنا اليوم، إلى سبل تعظيم التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وسنغافورة، والذي شهد تطورًا كبيرًا في السنوات الماضية، بهدف الارتقاء به إلى مستويات أعلى تتوافق مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بلدينا وتتناسب أيضا؛ مع ما يملكه البلدان من إمكانيات، وقد أكدت انفتاحنا على تقديم كل الدعم للاستثمارات السنغافورية وزيادة التبادل التجارى بين البلدين لوجود فرص واسعة لتنشيطه وتوسيع نطاقه.



وقال الرئيس السيسي: لا شك أن ما تملكه سنغافورة من إمكانيات كبيرة في مجال التجارة والاستثمار وما تملكه مصر من مقومات جاذبة للاستثمار وما حققته من تقدم في تطوير بيئتها الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة يؤهلنا إلى إقامة شراكة اقتصادية متميزة فيما بيننا تمتد أيضًا إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باعتبار مصر بوابة طبيعية لإنشاء شراكات نوعية بين مصر وسنغافورة في مشروعات استثمارية وتجارية فى الكثير من دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

واستطرد: أغتنم هذه الفرصة لأجدد الدعوة لكافة المؤسسات والشركات العامة والخاصة في سنغافورة لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية والتي تشهد طفرة كبيرة في العديد من المجالات مما أهلها لجذب استثمارات ضخمة في السنوات الماضية من مختلف الدول؛ ومن بينها سنغافورة، ونأمل أن يشهد منتدى الأعمال المصري السنغافوري الذي سيعقد بالتزامن مع هذه الزيارة المهمة تحقيق خطوات كبيرة للأمام على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.



وأشار الرئيس السيسي إلى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تنشيط تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تهم البلدين، وعلى رأسها مجالات النقل البحري والجوي، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والحوكمة، والحفاظ على البيئة، والطاقة المتجددة وغيرها، والتي قطعت فيها كل من مصر وسنغافورة أشواطًا كبيرة خلال السنوات الماضية، وسيكون من المفيد للجانبين تحديد المزيد من أوجه التعاون فيها.

وفي هذا الإطار؛ فقد شهد الرئيسان، اليوم، توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والصحة والنقل البحري والتدريب وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وهو ما يؤكد وجود آفاق كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين.



وعلى الصعيد السياسي؛ تباحث الرئيسان حول ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من منعطف خطير وظروف استثنائية، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث تناول الرئيس السيسي، الجهود المصرية الرامية إلى وقف الحرب في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أزمة متفاقمة ناتجة عن الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، لا سيما في ضوء ما نشهده من توسيع للعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وجدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت ضد تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والرافض لتصفية القضية الفلسطينية، كما شدد على أنه لن يتسنى تحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار في المنطقة دون منح الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967.

واختتم الرئيس السيسي كلمته، قائلًا: لمست توافقًا كبيرًا مع الرئيس "ثارمان" على رؤيتنا لسبل وضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإنني لأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقدير مصر البالغ للمساعدات الإغاثية التي قدمتها - ولا تزال تقدمها - سنغافورة للشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الحالية، والتي تترجم التزامًا إنسانيًا كبيرًا من جانب سنغافورة، تجاه محنة الأشقاء الفلسطينيين.



