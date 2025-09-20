لأول مرة.. شهادات دولية معتمدة بين العمل ومعهد الساليزيان الايطالي



كتب- محمد أبو بكر:

وقّع محمد جبران، وزير العمل، عقدي اتفاق مع معهد الساليزيان الإيطالي (دون بوسكو) بفرعيه في القاهرة والإسكندرية، في أول تعاون من نوعه يهدف إلى إعداد برامج تدريبية تمنح خريجيها شهادات معتمدة محليًا ودوليًا، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب في سوق العمل.

وشهدت الفعالية تسليم الوزير شهادات لعدد من أوائل الخريجين، إلى جانب افتتاح ملتقى توظيف بالتعاون مع معهد الساليزيان، بمشاركة 33 شركة قدمت مئات الفرص الوظيفية للشباب. كما تفقد جبران معامل وورش التدريب، مشيدًا بالبرامج الحديثة التي ينفذها المعهد.

وأكد وزير العمل، أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تأهيل وتنمية مهارات الشباب وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن المنح التدريبية المقدمة من خلال هذه الشراكة مجانية بالكامل.

وأوضح "جبران"، أن ثمار التعاون ظهرت بوضوح، حيث تخرج 2234 متدربًا من فرع القاهرة من أصل 3134 مستهدفًا خلال عامين، فيما استفاد 456 متدربًا من فرع الإسكندرية من أصل 800 مستهدف في المرحلة الأولى، في تخصصات تشمل الإلكترونيات، والكهرباء والتحكم الآلي، والميكانيكا، واللحام، والتبريد والتكييف، واللغات، وغيرها من التخصصات المطلوبة.

وأضاف أن البرامج التدريبية تغطي 28 مهنة أساسية يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، إلى جانب كورسات في اللغتين الإنجليزية والإيطالية، وبرامج للمهارات الحياتية، مع التركيز على المهن المستقبلية والمستحدثة.

وأكد الوزير، أن التعاون مع معهد الساليزيان يمثل شراكة كاملة تقوم على تبادل الخبرات والإمكانات، ولا يقتصر على بروتوكولات، بما يضمن إعداد شباب مؤهلين لسوق العمل ومنحهم شهادات دولية معتمدة، فضلًا عن توفير فرص عمل من خلال الوزارة ومراكز التدريب المهني التابعة لها.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وإيطاليا، الممتدة منذ اتفاقيات التعاون الثقافي عام 1959 والبروتوكول الموقع عام 1970، تتجدد اليوم عبر هذا التعاون الوثيق في مجال التدريب الفني والمهني، مؤكدًا أن معهد الساليزيان، الذي تأسس عام 1926، يواصل مسيرته في دعم وتأهيل الشباب.

