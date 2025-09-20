تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

إعلامي يشعل النار في لسانه على الهواء ليكشف زيف خرافة "البشعة"

أشعل الإعلامي مصعب العباسي النار في لسانه على الهواء مباشرة باستخدام عود ثقاب، بهدف تفنيد ما يُعرف بـ"البشعة"، وهي ممارسة شعبية تُستخدم في بعض مناطق الصعيد.

وأوضح العباسي خلال برنامجه "علامة استفهام" أن البشعة هي أداة ساخنة توضع على لسان الشخص، زاعمًا أنها تكشف عن الصدق من الكذب.

"تاريخنا اللي اتسيح".. أديب معلقًا على واقعة سرقة وصهر أسورة فرعونية

علق الإعلامي عمرو أديب على سرقة أسورة فرعونية فريدة تعود للملك بسوسنس الأول من المتحف المصري، مؤكدًا أن الغموض هو ما يثير التساؤلات.

وقال، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الأسورة ليست القطعة الأثرية الوحيدة التي يتم سرقتها أثناء عمليات الترميم، متسائلاً: "إيه المتحف اللي واحدة تشيل قطعة أثرية في صدرها وتخرج بها بكل سهولة؟.. فين أجهزة الاستشعار، فين التأمين؟".

خبير علاقات دولية: الفيتو الأمريكي الأخير يحمي نتنياهو ويمهد لـ"إسرائيل الكبرى"

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو للمرة السادسة ضد وقف الحرب في غزة يأتي لحماية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المساءلة القانونية التي سيتعرض لها فور انتهاء العمليات العسكرية.

وقال سنجر خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز": "الولايات المتحدة تدرك جيدًا أن استمرار الحرب يحمي نتنياهو من المحاسبة على ما ارتكبته قواته من انتهاكات"، مشيرًا إلى أن الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني أصبح أعمى وغير مشروط رغم المخالفات الصارخة للقانون الدولي.

وكيل المخابرات السابق يكشف كيف تعاملت مصر مع اختراق حماس للحدود عام 2008

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن مصر تعاملت بشكل "حضاري ومسئول" مع حادث اجتياز العناصر الفلسطينية للحدود المصرية في يناير 2008، على الرغم من سقوط ضحايا وإصابات في صفوف قوات الأمن.

وقال الدويري، خلال حواره ببرنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القيادة السياسية والأمنية المصرية قدّرت أن الدافع وراء ذلك الاجتياز كان البحث عن الطعام والاحتياجات الأساسية، معتقدة أن الأمر سيكون مؤقتًا وليس هجوميًا.

شوقي علام: حماية التراث الإنساني واجب شرعي وحضاري

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن التراث الإنساني إرث حضاري مشترك بين شعوب العالم كافة، مشددًا على ضرورة حمايته عبر العصور بوصفه شاهدًا على حضارات سابقة ووسيلة لفهم التاريخ الإنساني وتطوراته.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج "بيان للناس"، على قناة "الناس"، أن هذا التراث، سواء الأهرامات أو آثار الأقصر وأسوان أو غيرها من المواقع التاريخية حول العالم، يمثل قيمة عظيمة للبشرية، إذ يتيح لنا قراءة الماضي والاستفادة منه في حاضرنا.

خبير سياسي: الاحتلال يسعى إلى فصل غزة لتعزيز سيطرته على القطاع

قالت المحللة السياسية تمارا حداد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة إلى فصل المناطق عن بعضها بهدف تعزيز سيطرته الأمنية.

وأوضحت، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأساسي للاحتلال هو محاصرة مدينة غزة وفصلها عن محيطها من خلال دفع الفلسطينيين إلى مناطق ضيقة مثل منطقة المواسي، مشيرة إلى أن مساحة القطاع لا تتعدى 15% مما كان عليه سابقًا.