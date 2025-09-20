ساعات ونودع الصيف.. تعرف على بداية الخريف والشتاء وموعد التوقيت الشتوي

كتب-عمرو صالح:

بدأ العد التنازلي لموعد انتهاء فصل الصيف رسميًا في مصر، والاستعداد لاستقبال فصل الخريف، الذي تتحسن بقدومه الأحوال الجوية من خلال حدوث الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة حتى بلوغ فصل الشتاء، فمتى موعد انتهاء فصل الصيف؟.

وفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ينتهي فصل الصيف رسميا هذا العام يوم 21 سبتمبر 2025، الذي يوافق غدا الأحد.. ليبدأ بعده فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي يوم 22 سبتمبر 2025، ويستمر لمدة 3 أشهر كاملة، حتى 21 ديسمبر المقبل، موعد بدء فصل الشتاء.

ويبدأ فصل الشتاء رسميا يوم 21 ديسمبر 2025 مع نهاية فصل الخريف، ويستمر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة، لتبدأ الأجواء الباردة في السيطرة تدريجيًا، ويشعر المواطنون بتغير واضح في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

وفيما يتعلق بموعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025 وبداية تطبيق التوقيت الشتوي، فبحسب القانون رقم 34 لسنة 2023 الذي يختص بنظام التوقيت الصيفى، فإنه يجري تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، الذي يوافق هذا العام 30 أكتوبر 2025، صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وخلال العمل بنظام التوقيت الشتوي، تقل عدد ساعات النهار، وتزيد عدد ساعات الليل، كما يتزامن ذلك مع بداية فترة انخفاض درجات الحرارة، التي تبدأ مع أول أيام الخريف، وتستمر طوال فترة الشتاء.

اقرأ أيضًا:

وزير الأوقاف لمصراوي: نرصد عمل أئمة في مِهن لا تليق.. وتحسين أحوالهم أولوية قصوى

الأرصاد: أمطار على هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

فتح الحركة جزئيًا بالدائري الإقليمي بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال التطوير والصيانة