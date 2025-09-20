عضو مرصد الأزهر: التستر على المتحرشين جريمة مضاعفة

كتب- حسن مرسي:

قالت مريم عبدالجواد، عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن التحرش – أيّاً كان شكله أو صورته – ليس مجرد خطأ اجتماعي، بل سلوك شاذ يعتدي على إنسانية الآخرين ويفسد أخلاق المجتمع ويفتح الباب أمام انحرافات أخطر.

وأكدت خلال حلقة برنامج "فكر"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن أول مواجهة لهذه الآفة الخطيرة تبدأ بغرس تقوى الله ومراقبته في السر والعلن، وتربية الشباب على غضّ البصر كخطوة أساسية لصيانة المجتمع، مستشهدة بقول الله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»، وبحديث النبي ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده».

وأضافت عبد الجواد أن التحرش ليس ذنباً عابراً بل جريمة تخالف مقاصد الشريعة في صيانة الأعراض وحماية المجتمع، مشددة على أهمية ملء الفراغ الفكري والعقدي لدى الشباب بالمنهج الوسطي وتحصينهم ضد خطابات الكراهية والتطرف التي تستغل غضبهم وإحساسهم بالظلم.

وأشارت إلى أن الوقاية الأسرية تعدّ عاملاً حاسماً، من خلال بناء شخصية متزنة قادرة على ضبط دوافعها واحترام الآخر وعدم التعدي على حريته، لافتة إلى أن الحوار حول احترام الجسد – جسدي وجسد الآخر – هو حجر الأساس في التربية السليمة.

كما نوّهت عبد الجواد بجهود وزارة الداخلية في متابعة هذه الآفات الاجتماعية والتصدي لها وتقديم مرتكبيها للعدالة، مؤكدة رفض ثقافة "العيب" التي تتستر على الجناة، وداعية للإبلاغ الفوري عن أي واقعة تحرش.

وأشارت إلى أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة يمثل مساحة آمنة لكل سيدة تبحث عن المساندة، ويمكن التواصل معه عبر الخط الساخن 15115 أو التوجه لأقرب قسم شرطة أو إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.

وقالت إن التحرش ليس مجرد خطأ أو زلة، بل إعلان عن انهيار الضوابط الداخلية والدينية والأخلاقية، وتمهيد لانهيارات أكبر.

وأكدت أن محاربة التحرش بحزم هي في الحقيقة محاربة لبذور التطرف بأشكاله كافة – الجنسي والفكري والمجتمعي – داعية إلى بناء مناعة مجتمعية قوية تقف سداً منيعاً أمام جميع أشكال الانحراف، مستشهدة بقول الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ».

