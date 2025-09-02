برلماني يطالب المحافظين بالتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديري مديريات وإدارات الصحة على مستوى الجمهورية بدعم خطة الحكومة بصفة عامة، وهيئة الدواء المصرية بصفة خاصة، للتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشاد "سليم" في بيان له أصدره اليوم، بتصريحات رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، التي أكد فيها أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها ضمان التخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، وأن التنسيق المستمر مع شركات التوزيع وكافة الجهات بالسوق الدوائي يعكس التزام الهيئة بدورها الرقابي في حماية صحة المواطنين والحفاظ على سوق الدواء من أي ممارسات غير آمنة. مثمنًا متابعة الهيئة لتنفيذ القرار المنظم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بواسطة شركات التوزيع، وفقًا للآليات المقررة وبالتنسيق مع الشركات المعنية، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على استقرار سوق الدواء المصري.

كما ثمّن الدكتور محمد سليم تأكيد الدكتور الغمراوي على أن هيئة الدواء المصرية تعمل على متابعة دورية لتنفيذ الخطة، بما يشمل وضع آليات واضحة للرقابة الميدانية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالمعايير المقررة، مؤكدًا أن الهيئة تشدد على الرقابة المستمرة لمنع أي ضرر قد يمس صحة المواطن أو يخل بسلامة الدواء. وأعلن سليم اتفاقه التام مع إشادة ممثلي شركات التوزيع بجهود هيئة الدواء المصرية في رعاية ومتابعة عملية السحب وضمان التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدين حرصهم على الالتزام التام بقرارات الهيئة والتعاون المستمر معها بما يحقق الصالح العام ويحافظ على صحة المواطنين.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن استمرارها في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعّال للمبادرة ومتابعة تنفيذ الخطط الخاصة بالتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، بما يكفل حماية صحة المواطنين ويحافظ على سلامة واستقرار المنظومة الدوائية في مصر.