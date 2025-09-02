إعلان

اتحاد العمال: قانون العمل الجديد يوفر حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة

08:55 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

كتبت -داليا الظنيني :

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يهدف إلى دعم العمالة غير المنتظمة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال إنشاء صندوق طوارئ مخصص لها، سيقدم الدعم المالي، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتثقيف لهذه الفئة من العمال.


وأضاف البدوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"،المذاع على قناة الحدث اليوم ، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن البعض من العمالة غير المنتظمة لا يدرك حجم الدعم الذي قدمته لها الدولة مؤخرًا.

ودعا نائب رئيس اتحاد عمال مصر جميع العمالة غير المنتظمة إلى التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة للاستفادة من الامتيازات التي توفرها الدولة لهم بموجب القانون الجديد.

