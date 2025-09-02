"شعبة الدواء": المخزون المحلي آمن

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدواء سلعة استراتيجية وأساسية، مبينًا أن مخزون مصر الاستراتيجي من الأدوية المحلية آمن لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، كما أن المواد الخام متوفرة من 6 أشهر إلى عام.

وأشار، في مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، إلى أن 92% من احتياجات الدواء في مصر يتم تغطيتها بالإنتاج المحلي، ومع ذلك، حذّر عوف من مشكلة محتملة في الأدوية المستوردة التي ليس لها بدائل، حيث بدأ بعضها في الاختفاء من الأسواق.

وذكر أن سعر الدواء يتأثر بتكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى رواتب العمال ورسوم هيئة الدواء. كما أشار إلى أن تكلفة بعض أدوية الأورام مرتفعة جدًا، حيث تبدأ الجرعة الواحدة من 25 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.