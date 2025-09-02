كتب – محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، أن المتحف المصري الكبير حصل على اعتماد رسمي لتقرير شامل حول الغازات الدفيئة والانبعاثات الكربونية، وذلك بعد المصادقة عليه من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بين الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، والدكتورة الشيماء عيد، رئيس جهاز السلامة وتأمين بيئة العمل بالمتحف.

وأكد الدكتور أحمد غنيم أن التقرير يغطي مختلف الجوانب البيئية، بما في ذلك قياس الانبعاثات الناتجة عن أنشطة المتحف خلال مراحل التشغيل، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة المتحف على خريطة السياحة العالمية، ويؤكد دوره كنموذج رائد في الريادة البيئية والمسؤولية المجتمعية بجانب كونه مؤسسة ثقافية وتاريخية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مختلف الجهات الحكومية لدعم جهود الدولة في الاستدامة البيئية.

من جانبه، أوضح اللواء عصام النجار أن اعتماد التقرير يمثل خطوة محورية لدعم التنمية المستدامة في المشروعات الوطنية الكبرى، ويترجم توجه الدولة نحو دمج البعد البيئي في المشروعات الثقافية والإنشائية العملاقة.

كما شدد المهندس هاني الدسوقي على أن المجلس الوطني للاعتماد يسعى إلى تحقيق التوازن بين التطوير الحضاري والحفاظ على البيئة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة الشيماء عيد إلى أن اعتماد تقرير الغازات الدفيئة من جهة معتمدة يعد إنجازًا جديدًا يبرز التزام المتحف بالمسؤولية البيئية، ويعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحد من التأثيرات المناخية السلبية.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير كان قد حصل في وقت سابق على شهادة EDGE Advance، ليصبح أول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يرسخ ريادته في تبني سياسات الاستدامة البيئية على مستوى المنطقة.

