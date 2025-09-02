وزير العمل يسلم عقود وظائف جديدة للشباب- صور

كتب- محمد أبو بكر:

سلم محمد جبران، وزير العمل، مجموعة من عقود العمل الجديدة للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات الخاصة بالوظائف التي أعلنت عنها الوزارة في كل من البوسنة والهرسك والإمارات، وذلك ضمن تخصصات محددة تلبي احتياجات أسواق العمل الخارجية.

وتفقد الوزير خلال جولته الاختبارات الجارية للمتقدمين على فرص العمل التي وفرتها الوزارة للشباب المصري بدولة إيطاليا، حيث تركز هذه الفرص على قطاعات التشييد والبناء والكهرباء والصناعات الإنشائية.

وأكد وزير العمل، أن ما يجري اليوم يُعد دليلًا عمليًا على التزام الوزارة بتوفير فرص عمل لائقة بالخارج، مع الحرص على تصدير عمالة مصرية مدرّبة وماهرة تتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن برامج الاختبارات والتوعية التي تنظمها الوزارة تهدف إلى حماية حقوق العامل وضمان تأهيله، فضلًا عن تعريفه بالتشريعات وقوانين العمل في الدولة المستضيفة، الأمر الذي يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.

ودعا الوزير المتقدمين إلى تمثيل وطنهم خير تمثيل أثناء عملهم بالخارج، مؤكدًا أن الدولة حريصة على متابعة أوضاعهم وتقديم الدعم المستمر لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير فرص عمل كريمة للشباب داخل مصر وخارجها بما يحقق الفائدة لهم ولوطنهم.

وأضاف وزير العمل، أن جهود الوزارة لن تتوقف، حيث يجري تنسيق مستمر بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، لتوسيع قاعدة فرص العمل المتاحة للشباب المصري في عدة دول عربية وأوروبية خلال المرحلة المقبلة.

