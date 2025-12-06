مصر تتولى رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن حصول مصر على رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لمدة عامين، وذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية للاجتماع الرابع والعشرون للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24، الذي استضافته مصر خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر الجاري بالقاهرة، بمشاركة 21 دولة من دول حوض البحر المتوسط الأطراف في اتفاقية برشلونة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الجلسة الختامية للمؤتمر كانت حافلة بالقرارات المهمة التي تم اعتمادها، حيث تناول المعايير المرجعية لمركز الأنشطة الإقليمي للتغيرات المناخية المقرر استضافته في دولة تركيا، وكذلك إقرار دعم المناطق المتمتعة بحماية خاصة وذات أهمية متوسطية، ودعم خطط التنوع البيولوجي.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تم إعتماد قرارات تنفيذ تتعلق بخطط العمل المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر المتوسط، كما تم اعتماد التقرير المقدم من سكرتارية الاتفاقية عن العامين السابقين، وإقرار برنامج العمل للعامين التاليين 2026-2027 الميزانية المقررة للأنشطة خلال تلك الفترة والتي ستتولى فيها مصر رئاسة الاتفاقية.

وأضافت منال عوض، أنه تم كذلك اعتماد القرارات المتعلقة بمنع التلوث البحري من السفن، والتقارير الفنية (MedECC) المتعلقة بربط القضايا البيئية الخاصة بتغيرات المناخ والماء والغذاء والطاقة والنظم الإيكولوجية بالبحر المتوسط، مُشيرة إلى أن الجلسة الختامية شملت أيضًا القرارات الخاصة بمعايير عمل اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة 2026-2035 وتحديث نموذج الإبلاغ الخاص عن مصادر التلوث من المصادر البرية، كما تم اعتماد النهج البيئي للرصد لخارطة الطريق خلال الفترة من 2026-2035.

وأشارت إلى اعتماد التقرير النهائي الخاص بتقديم التقارير الوطنية للدول الأعضاء في الاتفاقية، ومعايير عمل لجنة الالتزام التي تشرفت مصر برئاستها لمدة عامين متتاليين، وقد شهدت الجلسة الختامية إعلان استضافة دولة كرواتيا للدورة الخامسة والعشرين من اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة cop25 في شهر ديسمبر 2027.

