كتبت- نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بملتقى أولادنا الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي يُقام تحت رعاية قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية تحت شعار "لونها بالفرحة".

وأعربت المستشارة أمل عمار عن خالص شكرها وتقديرها الخاص للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على كلمتها المسجلة في افتتاح الملتقى والتي وجهتها المشاركين في النسخة التاسعة مؤكدة أن هذه الكلمة تعكس الدعم الراسخ والاهتمام الشخصي للسيدة انتصار السيسي بقضايا الأطفال وذوي القدرات الخاصة وتُعزز من روح الإبداع والتضامن التي يمثلها الملتقى وتُجسد هذه الكلمة رسالة ملهمة تدعو إلى تمكين الأطفال والشباب من ذوي القدرات الخاصة وتؤكد على دورهم الحيوي في بناء مستقبل أكثر شمولية وإبداعًا.

وثمنت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة هذا الحدث العالمي الاستثنائي الذي يجمع 53 دولة من الوطن العربي وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ويعكس التزام الدولة المصرية بدعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة وإتاحة منصة إبداعية لهم للتعبير عن مواهبهم الفنية والثقافية مؤكدة أن هذا الملتقى يُبرز دور مصر كمركز للثقافة والفنون ويعزز التفاهم والتقارب بين الشعوب من خلال لغة الفن الجامعة.

وأشادت رئيسة المجلس، بالتنظيم الرائع لهذا الملتقى بقيادة سهير عبدالقادر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة أولادنا وبمشاركة نخبة من الوزراء والشخصيات العامة مما يعزز مكانة هذا الحدث كمنصة عالمية للإبداع والتضامن مؤكدة دعم المجلس الكامل لمبادرات مثل حملة “أطفالنا مسئوليتنا” التي تهدف إلى حماية الأطفال وتوعية الأسر بأساليب الرعاية الآمنة.

وشارك المجلس اليوم في ندوة مميزة عن حملة " أطفالنا مسؤوليتنا" ضمن فعاليات الملتقى بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية تستعرض خلالها الدكتورة مرفت أبو عوف عضوة المجلس دور المجلس القومي للمرأة وجهوده في تمكين المرأة والأسرة المصرية ودعم ذوي القدرات الخاصة من خلال المبادرات التي تعزز حقوقهم وتدمجهم في المجتمع.