كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، كشف وزارة العمل، عن إتاحة 4007 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بعدد من المحافظات

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

القاهرة تسجل 33 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس حار نهارا مائل للحرارة ليلا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره على أغلب الأنحاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الأوقاف لمصراوي: نرصد عمل أئمة في مِهن لا تليق.. وتحسين أحوالهم أولوية قصوى

كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن الوزارة ترصد بواقعية عمل أئمة في مهن لا تليق بهم، مُرجعًا السبب إلى الضغوط المادية في كثير من الأحيان.

للتفاصيل.. اضغط هنا

العام الدراسي الجديد.. نصائح من الأرصاد للطلاب

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة "طقس أول أسبوع في الدراسة"، مشيرة إلى أن البلاد ستظل تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا خاصة يومي السبت والأحد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

سلامة داود يشرح حديث "الدعاء هو العبادة"

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة" يبين أن الدعاء ليس مجرد طلب أو رجاء، بل هو جوهر العبادة وروحها، حيث جاء الحديث بالتعريف للطرفين، وجاء بضمير الفصل "هو"، مما يدل على القصر والحصر، أي أن الدعاء هو لبّ العبادة وجماعها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الزراعة يلتقي مفوض بريطانيا بجنوب أفريقيا لبحث الأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـ "أنطوني فيليبسون" مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب أفريقيا، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين، المنعقد حاليًا في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

للتفاصيل..اضغط هنا

موعد الإجازة الرسمية المتبقية خلال 2025

تشكل مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 محور اهتمام كبير لدى ملايين الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بدء اجتماعات مصرية كورية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وإدارة المخلفات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق سلسلة من الاجتماعات مع وفد من وزارة البيئة الكورية بمركز سقارة للتدريب، وذلك لمناقشة تنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مجال إدارة المخلفات الصلبة، ضمن إطار منحة تعاون بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

هل نراه في مصر؟.. تعرف على موعد كسوف الشمس

يستعد سكان نصف الكرة الجنوبي لمتابعة كسوف شمسي جزئي استثنائي يوم 21 سبتمبر 2025، في حدث فلكي نادر يعرف باسم "كسوف الاعتدال".

للتفاصيل.. اضغط هنا

25 صورة - 4 آلاف وظيفة بـ 8 محافظات - التخصصات وكيفية التقديم

كشفت وزارة العمل، عن إتاحة 4007 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بعدد من المحافظات.

للتفاصيل.. اضغط هنا