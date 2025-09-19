خبير سياسي: الاحتلال يسعى إلى فصل غزة لتعزيز سيطرته على القطاع

كتب- حسن مرسي:

قالت المحللة السياسية تمارا حداد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة إلى فصل المناطق عن بعضها بهدف تعزيز سيطرته الأمنية.

وأوضحت، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأساسي للاحتلال هو محاصرة مدينة غزة وفصلها عن محيطها من خلال دفع الفلسطينيين إلى مناطق ضيقة مثل منطقة المواسي، مشيرة إلى أن مساحة القطاع لا تتعدى 15% مما كان عليه سابقًا.

وأضافت حداد أن إسرائيل تستهدف القضاء على ما تبقى من كوادر حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، معتبرة أن "الهدف الأكبر هو إعادة احتلال قطاع غزة وتحقيق مزيد من السيطرة عليه".

وأشارت إلى أن منطقة المواسي تستهدف بشكل خاص بسبب وجود الأنفاق العسكرية، واعتقاد الاحتلال بوجود مقاتلين من حماس وأسرى إسرائيليين فيها.

وتابعت الدكتورة تمارا حداد أن الهدف النهائي من ضغط الاحتلال على المواطنين هو "دفعهم نحو الحدود المصرية الفلسطينية" تمهيدًا لتنفيذ "مخطط التهجير القسري".

وأوضحت المحللة السياسية تمارا حداد، أن هذا الإجراء أدى إلى أزمة إنسانية خانقة بمنع إدخال المساعدات، مما يزيد من معاناة السكان.