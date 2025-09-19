تغطية خاصة| "رحلة الأسورة الذهبية التاريخية من المتحف إلى الصهر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، عقب بلاغ رسمي من وكيل المتحف وأخصائي ترميم بتاريخ 13 من الشهر الجاري.

الأسورة النادرة ساحت وناحت.. مجدي الجلاد: فضيحة تهدد التراث وكلنا سندفع الثمن

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن سرقة أساور فرعونية نادرة يعود تاريخها إلى 3000 عام من معمل الترميم بالمتحف المصري في التحرير تمثل فضيحة غير مسبوقة تهدد التراث المصري وسمعتها العالمية.

يرصد مصراوي أبرز ما جاء بشأن الأسورة التاريخية والتي جاءت كالتالي:-

"اتباعت واتصهرت".. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

"رحلة الأسورة من المتحف للصهر".. اعترافات إخصائية الترميم المتهمة بسرقة أثر ذهبي

أدلت أخصائية الترميم باعترافات تفصيلية أمام الأجهزة الأمنية، عن كيفية ارتكابها لجريمة سرقة أسورة ذهبية من داخل المتحف المصري.

بعد القبض على المتهمين.. مراد مكرم يعلق على أزمة اختفاء الأسورة الأثرية

علق الفنان مراد مكرم، على أزمة اختفاء الأسورة الذهبية الأثرية بالمتحف المصري، وذلك بعد إلقاء الداخلية القبض على المتهمين.

600 جرام ذهب.. تفاصيل سرقة إسورة من المتحف المصري بالتحرير

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين الأسبق، تفاصيل سرقة إسورة ذهبية نادرة من المتحف المصري"، مبينا بأن السرقة قد تأكدت، وأن هناك تقصيرًا واضحًا في التأمينات.

دمروا كنزًا أثريًا مقابل 194 ألفًا.. عقوبة سارقي أسورة المتحف المصري بعد صهرها

أثارت واقعة اختفاء "الأسورة الذهبية" من المتحف المصري بالتحرير، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى كشفت وزارة الداخلية اللغز بعد أيام من الاختفاء.

خبير أثري: سرقة قطعة نادرة من معمل الترميم بـ"المتحف المصري" تكشف عن ثغرة أمنية

وصف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، سرقة إحدى القطع الأثرية النادرة من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري في التحرير بأنها "واقعة غير مسبوقة وضربة قوية لسمعة المتحف".

صفعة على وجه الحضارة.. القصة الكاملة لسرقة إسورة أثرية من المتحف المصري وصهرها

وضعت تحقيقات وزارة الداخلية، فصل ختام القضية التي هزت الأوساط الأثرية في مصر والعالم، حول سرقة إسورة أثرية لا تقدر بثمن من داخل قلب المتحف المصري بالتحرير، ليتبدد إرث ملكي عمره آلاف السنين في بوتقة صهر الذهب، في واقعة وصفت بأنها "صفعة على وجه الحضارة".

كبير الأثريين يُطالب بإجراءات صارمة بعد سرقة إسورة ذهبية من المتحف المصري وصهرها

أكد كبير الأثريين المصريين بوزارة السياحة والآثار، مجدي شاكر، أن سرقة إسورة ذهبية نادرة تعود للملك "أمنمؤوبي"، من داخل المتحف المصري بالتحرير، نقطة مفصلية في تاريخ الوزارة، مطالبًا باتخاذ قرارات حاسمة في هذه القضية.

