كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن سرقة أساور فرعونية نادرة يعود تاريخها إلى 3000 عام من معمل الترميم بالمتحف المصري في التحرير تمثل فضيحة غير مسبوقة تهدد التراث المصري وسمعتها العالمية.

وأضاف خلال بث مباشر عبر منصات موقع "مصراوي" أن القطعة الأثرية النادرة، التي لا تقدر بثمن، تم صهرها بعد بيعها بمبلغ زهيد ثم أعيد بيعها لتاجر فضة حولها إلى خاتم أو أساور عادية، في خسارة كارثية للتراث المصري.

وقال: "الأسورة الفرعونية القديمة النادرة والتي لا تقدر بثمن وساحت وناحت ونوحت علينا كلنا وهي بتتسيح.. إحنا بنشوف خيال وتقريبا البلد الوحيد اللي بتحصل فيه حاجات غريبة".

وأشار الجلاد إلى أن هذه الواقعة تكشف عن ثغرات أمنية خطيرة في إجراءات تأمين المتحف المصري، حيث استطاعت أخصائية ترميم، على دراية كاملة بقيمة القطعة، سرقتها بسهولة وإخراجها دون تفتيش دقيق لحقيبتها.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الآثار المصرية للسرقة، مستشهدًا بحادثة "الونش الوهمي" في التسعينات، حيث تم تسجيل معدات وهمية على الورق مع تخصيص سائقين ومهمات، في مثال صارخ للفساد المؤسسي.

وشدد الجلاد على أن المشكلة لا تتعلق فقط بالفاعلة التي ستحاسب قانونيًا، بل بتخلف إجراءات التأمين التي لا تواكب معايير العالم، حيث تعتمد المتاحف العالمية على أجهزة إنذار متطورة، بينما لا يزال المتحف المصري يعتمد على التفتيش اليدوي.

وأكد أن هذه الواقعة ستلقي بظلالها على افتتاح المتحف المصري الكبير وترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، إلى جانب الإضرار بثقة العالم في قدرة مصر على حماية تراثها.

وشدد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن هذه الواقعة المؤسفة تضع الأمن القومي وحضارة مصر في خطر، داعيًا إلى تحرك عاجل من وزارة السياحة والآثار وجميع الأجهزة المعنية لتطوير أنظمة التأمين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.

وأشار إلى أن التداعيات السلبية لهذه الواقعة ستظهر لاحقًا، محذرًا من أن استمرار هذا التخلف قد يعرض ثروة مصر الأثرية، التي تمثل ربع آثار العالم، لمزيد من النهب والخسائر.

