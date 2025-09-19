هل نراه في مصر؟.. تعرف على موعد كسوف الشمس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يستعد سكان نصف الكرة الجنوبي لمتابعة كسوف شمسي جزئي استثنائي يوم 21 سبتمبر 2025، في حدث فلكي نادر يعرف باسم "كسوف الاعتدال".

ويأتي هذا الكسوف قبل يوم واحد فقط من الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي والخريفي في النصف الشمالي، ما يمنحه طابعا فريدا للمراقبين وعشاق الفلك حول العالم.

ووفقا لتقارير فلكية نشرتها صحيفة "بيزنس ستاندرد" العالمية، فأنَّ ظاهرة كسوف الشمس الأخيرة للعام الجاري 2025 يُمكن رصدها في عدد من دول العالم وهي: نيوزيلندا، وشرق آسيا، وأجزاء من جنوب المحيط الهادئ، فيما ستعتبر القارة القطبية الجنوبية أفضل مكان لمشاهدة هذه الظاهرة.

ولن تتمكّن معظم دول نصف الكرة الشمالي من رصد كسوف الشمس، وكذلك أمريكا الجنوبية والشمالية، ونيبال، والهند، وباكستان، وسريلانكا كما لم تتمكن مصر والدول العربية من رصد ظاهرة الكسوف.

وسيشهد الحدث تغطية تصل إلى 86% من قرص الشمس في بعض المناطق، ما يتيح فرصة لمتابعة ظاهرة تجمع بين العلم والجمال الكوني.

ويعد كسوف 21 سبتمبر آخر كسوف شمسي خلال عام 2025، وفقا لما أكدته التقارير الفلكية.

أبرز مواقع الكسوف

تختلف نسبة التغطية حسب الموقع، ففي القارة القطبية الجنوبية، ستسجل قاعدة مارامبيو كسوفًا بنسبة 5%، فيما تصل التغطية إلى 72% في محطة ماريو زوتشيلي، و69% في محطة ماكموردو، وحوالي 65% عند جرف روس الجليدي، على أن تتناقص تدريجيا نحو الشرق لتصل إلى 12% عند شبه الجزيرة القطبية الجنوبية وقت الغروب.

أما في نيوزيلندا، فسيكون المشهد أكثر روعة، حيث يبدأ الكسوف عند شروق الشمس ليكوّن هلالًا مدهشًا، مع نسب تغطية تصل إلى 60% في أوكلاند، 69% في كرايستشيرش، 72% في إنفركارجيل، و66% في ويلينغتون.