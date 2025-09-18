كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن العالم يقترب من خط النهاية لأهداف التنمية المستدامة 2030، حيث ستنتهي البرامج التي أطلقت عام 2015 بعد خمس سنوات، ليتم تقييم ما أنجزته الدول في مختلف المجالات التنموية.

وأوضح محيي الدين، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الأهداف تشمل قضايا جوهرية ترتبط مباشرة بحياة الشعوب، مثل القضاء على الفقر، وتعزيز التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي والطاقة.

وأكد محيي الدين أن عام 2030 سيكون بمثابة محطة رئيسية لقياس مدى التزام الدول بما تم الاتفاق عليه، وأن التقييم لن يقتصر على الأرقام الاقتصادية، بل سيتطرق إلى تأثير التنمية على حياة المواطنين ومدى نجاح السياسات الحكومية في مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف أن العالم يقف الآن أمام اختبار حقيقي، حيث أصبح الوقت أكثر ضيقًا والفرص أقل، مما يجعل تكثيف الجهود والبحث عن حلول مبتكرة ضرورة ملحة.

وشدد محيي الدين على أن تحقيق التنمية المستدامة يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: التمويل، المعرفة والتكنولوجيا، وتغيير السلوك العام.

وأشار إلى أن التمويل هو التحدي الأكبر أمام الدول النامية، لافتًا إلى أن غياب القوانين المرنة وضعف آليات الرقابة قد يعيقان التقدم، كما أن عدم وجود حوافز حقيقية لتغيير السلوك يقلل من فاعلية الخطط الموضوعة.

وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، على أن التحديات التي كانت مهمة عند إطلاق الأجندة في 2015 أصبحت اليوم أكثر إلحاحًا، مشيرًا إلى أن السنوات القليلة المقبلة ستحدد مصير التنمية المستدامة وقدرة الدول على مواجهة الأزمات وتحقيق العدالة الاجتماعية.