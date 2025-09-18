إعلان

الفريق أول عبدالمجيد صقر يلتقي وزير الدفاع لجمهورية جامبيا

07:21 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيد بابوكار أوسمايلا جوف وزير الدفاع لجمهورية جامبيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، على اعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة لدولتي مصر وجامبيا، مشيرًا إلى الحرص على زيادة أواصر التعاون العسكري مع القوات المسلحة لجمهورية جامبيا مستقبلاً.

من جانبه أعرب وزير الدفاع لجمهورية جامبيا عن تقديره لدور مصر الرائد في دعم ركائز الأمن والاستقرار لكافة شعوب القارة الأفريقية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير جمهورية جامبيا بالقاهرة.

الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة السيد بابوكار أوسمايلا جوف وزير الدفاع لجمهورية جامبيا التعاون العسكري بين مصر وجامبيا
